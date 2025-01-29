Пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort: стали известны подробности

фото: RegioNews

Пожар в спорткомплексе Tsarsky City Resort в центре Киева утром 29 января начался с мужской бани

Об этом стало известно корреспонденту RegioNews.

Возгорание в бане возникло примерно в 9 часов.

По информации очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. Персонал и посетители были эвакуированы. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort в центре Киева возник пожар. Обнародовано видео с места происшествия.