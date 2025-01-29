В Киевской области мужчина пытался сжечь транспорт газовой службы

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В Киевской области мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в сторону трактора. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что между 45-летним мужчиной и представителями газовой службы произошел конфликт из-за задолженности. Во время выполнения работ житель Киевщины бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону трактора газовой службы, в результате чего произошло возгорание техники.

Пожар был оперативно ликвидирован. Обошлось без жертв.

Правоохранители задержали хулигана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, в Днепропетровской области в модульном укрытии подрались мужчины. В результате полученных трав один из них скончался в больнице.

Напомним, на днях в Киевской области правоохранители задержали напавшего на священника мужчину. Он избил священнослужителя гаечным ключом.