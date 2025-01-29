В Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды
Конец января в столице оказался очень теплым. Во вторник, 28 января, третий день подряд зафиксирован температурный рекорд
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сообщает RegioNews.
Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 5,3°С. Это на 1,1 °С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1983 года.
Напомним, 26 и 27 января обсерватория фиксировала по два температурных рекорда в Киеве.
Как известно, теплая погода Украины продержится практически до конца января . А с 1 февраля температура уже начнет снижаться.
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