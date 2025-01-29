В Киеве обломки БпЛА упали возле станции метро: есть повреждения
Утром 29 января россияне атаковали столицу В городе работали силы ПВО. Зафиксировано падение обломков российского беспилотника возле одной из станций метро
Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, обломки БПЛА рухнули в Дарницком районе. Повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.
Все службы на месте. Пожара пока нет, пострадавших не обнаружили.
Напомним, в ночь на 28 января российские войска выпустили по Украине 100 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 28 — локационно потеряны
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