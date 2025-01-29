Появились фото с места падения обломков дрона в Киеве
Столичные СМИ обнародовали фото с места падения обломков российского беспилотника в Дарницком районе Киева утром 29 января
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киев24".
Отмечается, что в результате дроновой атаки повреждена ограда и отдельно стоящее здание проходной Харьковского электродепо.
Люди из-за падения обломков дрона не пострадали.
Напомним, утром 29 января россияне атаковали столицу. В городе работали силы ПВО. Зафиксировано падение обломков российского беспилотника у одной из станций метро.
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