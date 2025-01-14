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14 января 2025, 13:21

Экс-заместитель главы Харьковского облсовета разработал схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 млн грн

14 января 2025, 13:21
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фото: СБУ
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Бывший заместитель главы Харьковского областного совета, который в апреле 2022 года был депутатом облсовета, а ныне скрывается за границей, подозревается в организации схемы хищения средств Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на 58,44 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-центр СБУ и НАПК, передает RegioNews.

К незаконной деятельности депутат привлек двух сообщников: основателя и директорку частной компании в Киеве, торгующей энергоносителями.

Вместе они создали три фиктивных фирмы, через которые получали электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и продавали конечным потребителям. Ни одна из этих фирм не платила "Укрэнерго" за полученную электроэнергию.

При этом полученные от потребителей доходы фигуранты выводили в тень под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями.

Далее эти "средства, уплаченные как долг" переводили на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах.

Согласно выводам комиссионной судебной экономической экспертизы, в результате этих действий ЧАО "НЕК "Укрэнерго" причинен ущерб на сумму 58,44 млн грн.

Правоохранители провели обыски в Киеве у основателя столичной компании и сообщили ему о подозрении, другим двум участникам сделки о подозрении сообщено заочно.

В частности, экс-депутату и директорке предприятия, которые скрываются за границей, подозрение объявлено по следующим статьям УК Украины (в соответствии с совершенными преступлениями):

  • ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация и пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Действия учредителя частной компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили хищения на закупке "скорых" более чем на 6 миллионов гривен.

НАБУ СБУ хищение облсовет Укрэнерго Харьковская область
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