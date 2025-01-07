В Киеве разоблачили миллионные хищения на закупке "скорых"

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Правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской горгосадминистрации и четырех его вероятных сообщников по подозрению в хищении более 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ на Нацполиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, организатор привлек к схеме трех директоров подконтрольных частных предприятий и их бухгалтера. Члены организованной группы вместе разработали план завладения бюджетными деньгами.

В сообщении отмечается, что должностное лицо Киевмедспецтранса якобы сформировало завышенную стоимость тендерной закупки и к участию в конкурсе допустил исключительно подконтрольные фирмы, которые и выиграли тендер.

В дальнейшем предприниматели могли поставлять запасные части для карет скорой медицинской помощи по завышенным ценам, а сверхприбыль выводить на свои счета.

"Проведенные судебные экономические экспертизы установили необоснованное завышение цен более чем на 6 млн грн", — сообщили в СБУ.

В ходе расследования также выяснили, что во избежание уголовной ответственности предполагаемого организатора схемы, начальника службы материально-технического обеспечения, перевели на более низкую должность.

Чиновнику коммунальной организации КГГА и четырем его возможным сообщникам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА на получении фейковой группы инвалидности.