На первого заместителя министра здравоохранения готовили покушение, — полиция и СБУ

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Полиция Киева совместно с СБУ задержали мужчину и женщину, готовившую убийство первого заместителя Министра здравоохранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева и СБУ.

Как отмечается в сообщении полиции, правоохранителям стало известно, что двое жителей Киевской области, 36-летний мужчина и 29-летняя женщина, готовят убийство первого заместителя Министра здравоохранения.

"На протяжении нескольких месяцев они следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, сняли квартиру в том же жилом комплексе, а для того, чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли транспортные средства. Кроме того, пара регулярно посещала тир, где тренировала свою сноровку стрельбы из оружия. ", – рассказали правоохранители.

Фигурантов задержали, когда они покупали пистолет, который должен был стать орудием убийства чиновника.

Задержанным объявили о подозрении в приготовлении к умышленному убийству, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Отметим, должность первого заместителя министра здравоохранения занимает Сергей Дубров. Он был назначен на должность в марте 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Киеве агентурную сеть элитного подразделения российской ФСБ – Департамента контрразведывательных операций. Координацией ячейки в Украине занимался бывший нардеп от ОПЗЖ.