На першого заступника міністра охорони здоров'я готували замах, — поліція та СБУ

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Поліція Києва спільно з СБУ затримали чоловіка та жінку, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва та СБУ.

Як зазначається у повідомленні поліції, правоохоронцям стало відомо, що двоє мешканців Київської області, 36-річний чоловік та 29-річна жінка, готують вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я.

"Упродовж кількох місяців вони стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, винайняли квартиру у тому ж житловому комплексі, а для того, щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби зі зброї", - розповіли правоохоронці.

Фігурантів затримали, коли вони саме купували пістолет, який мав стати знаряддям вбивства посадовця.

Затриманим оголосили про підозру у готуванні до умисного вбивства, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зазначимо, посаду першого заступника міністра охорони здоров'я обіймає Сергій Дубров. Він був призначений на посаду у березні 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила у Києві агентурну мережу елітного підрозділу російської ФСБ – Департаменту контррозвідувальних операцій. Координацією осередку в Україні займався колишній нардеп від ОПЗЖ.