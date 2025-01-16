Атака дронами на Київ: ще в одному з районів виявили пошкодження
Пошкодження внаслідок ворожої атаки на Київ вдень 16 січня також виявили у Дніпровському районі
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"У Дніпровському районі виявили пошкодження фасаду будівлі - попередньо уламком під час повітряної тривоги, коли працювало ППО.
Потерпілих немає", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уламки ворожого дрона впали й у Соломʼянському районі столиці, пошкодивши легкове авто. Обійшлось без постраждалих.
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Окупанти скинули вибухівку з дрона на автобус у Херсоні
16 січня 2025, 14:38На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждала жінка
16 січня 2025, 14:20"Україна не веде таємних переговорів із Росією": головне з інтервʼю Зеленського в Польщі
16 січня 2025, 13:45Чому в Україні досі не почав діяти закон про підвищення акцизів на сигарети?
16 січня 2025, 13:10У Хмельницькому перехожі знайшли новонароджену дитину в пакеті на смітнику
16 січня 2025, 13:08Росіяни атакували Київ: уламки дрона впали в Солом’янському районі
16 січня 2025, 12:50У Кривому Розі посеред дороги провалився асфальт
16 січня 2025, 12:47На Кіровоградщині прикрили діяльність 11 інтернет-магазинів, які продавали наркотики
16 січня 2025, 12:28Екскомбриг ТрО організував бойові виплати своїй дружині, яка сиділа на кінній фермі та пішла в СЗЧ
16 січня 2025, 12:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »