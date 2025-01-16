Росіяни атакували Київ: уламки дрона впали в Солом’янському районі

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Вдень 16 січня росіяни запустили по Києву безпілотник. Уламки ворожого дрона впали у Соломʼянському районі міста

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"У Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж наразі немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня російські війська випустили по Україні 55 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 34 ворожих дронів, ще 18 – локаційно втрачені.