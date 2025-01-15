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15 января 2025, 08:00

Министр энергетики предупредил о превентивных отключениях электроэнергии

15 января 2025, 08:00
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фото: pixabay.com
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Министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что в Украине вводятся превентивные отключения из-за массированной ракетной атаки врага.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", – сообщил он.

Министр призвал украинцев следить за официальными сообщениями и находиться в отбоях в укрытиях.

По данным Укрэнерго, отключение введено в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Напомним, утром, 15 января, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью. Враг совершает массированную атаку.

Ранее стало известно о введении экстренных отключений электроэнергии на Днепропетровщине.

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