В Украине из-за ракетной начались экстренные отключения электроэнергии
Утром, 15 января, в связи с вражеской атакой противника начались экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время они действуют в одной из областей - Днепропетровской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что графики отключений не действуют.
Жителей области призывают экономить электроэнергию, если она есть, чтобы помочь стабилизировать систему.
Напомним, утром, 15 января, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью. Враг совершает массированную атаку.
На одной из подстанций Киева произошла серьезная авария, – ДТЭКВсе новости »
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