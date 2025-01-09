Полиция задержала молодчиков, устроивших драку в центре Киева
Инцидент произошел вчера вечером, 8 января, на улице в Печерском районе столицы. Участников потасовки задержали. Один из молодых людей был вооружен пистолетом
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
"На месте инцидента полицейские задержали обоих участников происшествия. Предварительно установлено, что у одного из мужчин был при себе пневматический пистолет", – говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства этого конфликта.
Напомним, во Львове в новогоднюю ночь возле Оперного театра подрались молодые люди.
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