Водитель электросамоката, который насмерть сбил человека в Киеве, получил условное наказание

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Суд в Киеве принял вердикт в отношении 20-летнего студента, который, передвигаясь на электросамокате, насмерть сбил человека

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передає RegioNews.

Парня суд признал виновным в нарушении правил на транспорте и назначил пять лет тюрьмы, однако заменил их на два года испытательного срока.

ДТП произошло в августе 2022 года. Обвиняемый передвигался на электросамокате по тротуару на бульваре Леси Украинки в Киеве. Впереди движения парня стоял автомобиль, из которого вышел мужчина. В этот момент в него врезался водитель электросамоката. Потерпевший скончался в больнице.

Студент на суде полностью признал свою вину. По словам молодого человека, он пытался избежать столкновения с пешеходом, но ему это не удалось. Как следствие, пешеход упал спиной на землю. Также в суде парень признал, что нарушил Правила дорожного движения, запрещающие движение электросамокатов по тротуарам.

Виновник ДТП отметил, что не отходил от потерпевшего, пока не прибыла скорая. Также ездил в больницу со своей матерью посещать мужчину. В медучреждении они встретили супругу потерпевшего, которой предложили помощь, но она не приняла ее.

Парень также рассказал, что перечислил почтовый перевод на сумму 200 тысяч. грн жене умершего мужа, однако она его не забрала.

При принятии решения суд учел положительные характеристики 20-летнего студента, предоставленные вузом, а также фирмы, где он работает специалистом по развитию продаж. Также суд учел факт, что обвиняемый дважды был донором крови.

Отдельно суд взыскал с водителя электросамоката 1,8 тыс. грн расходы на проведение экспертиз.

Напомним, ранее суд во Львове назначил условное наказание водителю маршрутки, который насмерть сбил 11-летнего мальчика.