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28 декабря 2024, 15:00

В Киеве во время комендантского часа пьяная водительница Tesla врезалась в бетонный забор: погибли 2 человека

28 декабря 2024, 15:00
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло сегодня ночью, 28 декабря, в Соломенском районе Киева. Пассажиры автомобиля погибли на месте аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По материалам дела, во время комендантского часа водитель электрокара Tesla превысила скорость и врезалась в бетонный забор. Из-за столкновения автомобиль опрокинулся на крышу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля – 40-летний мужчина и женщина, 1983 года рождения, погибли на месте", — говорится в сообщении.

Оказалось, что 41-летняя водительница машины находилась в состоянии алкогольного опьянения - прибор "Драгер" показал 1,84 промилле. Правоохранители задержали ее.

Следователи начали уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Водительнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области, в селе Колки Сарненского района, пьяный водитель внедорожника переехал велосипедистку. Женщину госпитализировали в больницу.

Киев Tesla задержание алкоголь следствие смерти трагедия авария Нацполиция смертельное ДТП
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