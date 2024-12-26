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26 декабря 2024, 17:22

Чиновник горсовета на Харьковщине пытался присвоить 5 млн грн, выделенных на восстановление

26 декабря 2024, 17:22
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фото: СБУ
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В Харьковской области разоблачили противоправную схему, организованную заместителем начальника одного из городских советов. Чиновник пытался присвоить средства, выделенные общине на восстановление разрушенного российскими оккупантами жилья

Об этом сообщил представитель управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает RegioNews.

Чиновник возглавлял комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженные россиянами объекты. По материалам дела, он подыскивал дома, которые нуждались в восстановлении, составлял фиктивные акты повреждения имущества и заключал незаконные соглашения в рамках государственной программы "єВідновлення".

К противоправной схеме он привлек свою близкую родственницу, помогавшую "выводить" деньги, да еще двух сообщников. Один составлял заведомо ложные экспертные отчеты по обследованию жилых домов, значительно завышая объем повреждений или разрушений объекта. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба могла составлять 5 млн гривен.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили мошенническую схему получения компенсации через "єВідновлення".

хищение компенсация Харьковская область єВідновлення
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