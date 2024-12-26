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Станция метро "Лыбидская" в Киеве снова работает в обычном режиме

Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает RegioNews.

"Восстановительные работы на эскалаторе станции "Лыбидская" завершены. Станция работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Станцию "Лыбидская" закрыли на вход вечером 25 декабря. На одном из эскалаторов, работавшего на спуск, из-за заступления за ограничительную линию в механизм попала обувь пассажира. Это привело к остановке эскалатора.

Напомним, ранее в киевском метро назвали себестоимость проезда: пассажиры платят гораздо меньше.