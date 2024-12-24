В Киевской области произошел пожар на СТО: сгорела Mazda
Пожар произошел 23 декабря около шести вечера в Вишневом Киевской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице Парковой горело здание станции технического обслуживания автомобилей.
Пожар ликвидировали на площади 100 кв.метров. Огнем был уничтожен бокс для сварочных работ и автомобиль Mazda.
На месте работали 15 спасателей, привлекались четыре спецавтомобиля.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 18 декабря на территории Гидропарка в Днепровском районе Киева сгорел ресторан.
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