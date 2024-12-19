В Гидропарке в Киеве сгорел ресторан
Пожар произошел 18 декабря около семи вечера на территории Гидропарка в Днепровском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На Броварском проспекте горел недействующий ресторан. Спасатели ликвидировали пожар площадью 45 кв.метров. В ходе гашения из здания вынесли углекислотный баллон.
Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, 10 декабря в одесской Аркадии сгорел ресторан. На местеобнаружили погибшего мужчину.
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