Суд в Киеве избрал наказание для мужчины, продававшего гранатометы через интернет

фото: прокуратура

Житель Киева приговорен к 5 годам лишения свободы - он продавал гранатометы через интернет-сайты и присылал покупателям по почте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре, 41-летний мужчина через специализированные сайты наладил на территории столицы схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов.

В переписке с "клиентами" он согласовывал стоимость и условия доставки, получал авансовый платеж и отправлял товар через популярные почтовые сервисы.



Правоохранители провели две оперативные закупки и задокументировали сбыт обвиняемым ракетным противотанковым гранатам РПГ АТ-4.

На суде мужчина признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Деснянский райсуд Киева приговорил мужчину к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который пытался продать гранатомет за 3500 грн.