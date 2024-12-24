Суд в Киеве избрал наказание для мужчины, продававшего гранатометы через интернет
Житель Киева приговорен к 5 годам лишения свободы - он продавал гранатометы через интернет-сайты и присылал покупателям по почте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Как рассказали в прокуратуре, 41-летний мужчина через специализированные сайты наладил на территории столицы схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов.
В переписке с "клиентами" он согласовывал стоимость и условия доставки, получал авансовый платеж и отправлял товар через популярные почтовые сервисы.
Правоохранители провели две оперативные закупки и задокументировали сбыт обвиняемым ракетным противотанковым гранатам РПГ АТ-4.
На суде мужчина признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
Деснянский райсуд Киева приговорил мужчину к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который пытался продать гранатомет за 3500 грн.