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24 декабря 2024, 06:26

Суд в Киеве избрал наказание для мужчины, продававшего гранатометы через интернет

24 декабря 2024, 06:26
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фото: прокуратура
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Житель Киева приговорен к 5 годам лишения свободы - он продавал гранатометы через интернет-сайты и присылал покупателям по почте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре, 41-летний мужчина через специализированные сайты наладил на территории столицы схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов.

В переписке с "клиентами" он согласовывал стоимость и условия доставки, получал авансовый платеж и отправлял товар через популярные почтовые сервисы.

Правоохранители провели две оперативные закупки и задокументировали сбыт обвиняемым ракетным противотанковым гранатам РПГ АТ-4.

На суде мужчина признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Деснянский райсуд Киева приговорил мужчину к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который пытался продать гранатомет за 3500 грн.

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