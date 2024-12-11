Жителей Киева и области предупредили о взрывах в пригороде столицы
Сегодня, 11 декабря, в пригороде Киева может быть громко – в области работают саперы. Местных жителей призывают сохранять спокойствие
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.
Сегодня специалисты будут ликвидировать взрывоопасные предметы в Вышгородском районе. Эхо взрывов могут услышать жители в пригороде столицы.
"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию!", – говорится в сообщении.
Напомним, 11 декабря защитники украинского неба уничтожили сразу две российские ракеты над Днепропетровщиной.
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