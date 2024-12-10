На Буковине обезвредили неразорванную боевую часть вражеской ракеты

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Вне населенных пунктов Днестровского района взрывотехники обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101, которая не сдетонировала

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Взрывотехники подготовили всю необходимую технику, а уничтожили методом контролируемого подрыва.

После тщательного осмотра специалисты вывезли боевую часть ракеты как можно дальше в целях безопасности местных жителей и уничтожили ее с помощью накладного заряда взрывчатки.

Затем обследовали образовавшуюся воронку, чтобы убедиться, что опасных частей не осталось.

Напомним, ранее в Житомирской области обнаружили неразорванную боевую часть российской ракеты. Взрывотехники обезвредили ее.