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11 грудня 2024, 12:00

Мешканців Києва та області попередили про вибухи в передмісті столиці

11 грудня 2024, 12:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 11 грудня, у передмісті Києва може бути гучно – в області працюють сапери. Місцевих мешканців закликають зберігати спокій

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Сьогодні фахівці ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі. Відлуння вибухів можуть почути мешканці у передмісті столиці.

"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня захисники українського неба знищили одразу дві російські ракети над Дніпропетровщиною.

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