Мешканців Києва та області попередили про вибухи в передмісті столиці
Сьогодні, 11 грудня, у передмісті Києва може бути гучно – в області працюють сапери. Місцевих мешканців закликають зберігати спокій
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Сьогодні фахівці ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі. Відлуння вибухів можуть почути мешканці у передмісті столиці.
"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 грудня захисники українського неба знищили одразу дві російські ракети над Дніпропетровщиною.
Підірвав дружину гранатою: жителю Київщини оголосили підозруВсі новини »
11 грудня 2024, 01:13На Буковині знешкодили нерозірвану бойову частину ворожої ракети
10 грудня 2024, 06:58У Харкові біля відділу поліції підірвали вибуховий пристрій
09 грудня 2024, 22:45
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
Оборонці Сумщини знищили танк, бронеавтомобілі та бліндаж росіян
11 грудня 2024, 13:35Ексрегіонал Колесніченко отримав підозру у держзраді
11 грудня 2024, 13:33Ракетний удар по Дніпропетровщині: ОВА показала наслідки ворожої атаки
11 грудня 2024, 13:15Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці: поранений мирний житель
11 грудня 2024, 13:00Вірогідність удару "Орєшніком" в наступні два дні мінімальна
11 грудня 2024, 12:49Сили оборони атакували російську нафтобазу в Брянській області
11 грудня 2024, 12:30Атака на клініку в Запоріжжі: з-під завалів деблокували тіло 8 жертви
11 грудня 2024, 12:17У Житомирі 21-річний водій збив двох дівчат-підлітків
11 грудня 2024, 12:08Sea Baby. Нова реальність для росіян у Чорному морі
11 грудня 2024, 11:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців