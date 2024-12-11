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Правоохранители сообщили о подозрении жителю Броваров, который во время конфликта подорвал жену гранатой

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина передал гражданской жене гранату, приведенную им в боевое положение, которая затем взорвалась, и сбежал с места происшествия.

От полученных в результате взрыва травм 52-летняя женщина скончалась в больнице.

Злоумышленнику объявили подозрение. Суд заключил его под стражу.

За совершенное 47-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Отмечается, что ранее он уже был судим.

Напомним, событие произошло у Броварах 23 ноября этого года.