фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Ночью против 6 декабря войска России снова атаковали Киев беспилотниками. Более 10 вражеских дронов удалось уничтожить

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Атака происходила в несколько волн, в большинстве случаев дроны заходили по единым целям и по разным направлениям. Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и продолжалась 4 часа.

Пока известно, что Силы обороны уничтожили более 10 российских БПЛА.

В результате атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным они упали на открытую территорию. Повреждены окна нежилого помещения. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, российские военные днем, 5 декабря, нанесли ракетный удар по Вознесенску в Николаевской области. Погиб мужчина.