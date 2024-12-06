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06 декабря 2024, 07:12

В КГВА рассказали подробности ночной атаки дронов на Киев

06 декабря 2024, 07:12
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Ночью против 6 декабря войска России снова атаковали Киев беспилотниками. Более 10 вражеских дронов удалось уничтожить

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Атака происходила в несколько волн, в большинстве случаев дроны заходили по единым целям и по разным направлениям. Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и продолжалась 4 часа.

Пока известно, что Силы обороны уничтожили более 10 российских БПЛА.

В результате атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе Киева. По предварительным данным они упали на открытую территорию. Повреждены окна нежилого помещения. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, российские военные днем, 5 декабря, нанесли ракетный удар по Вознесенску в Николаевской области. Погиб мужчина.

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