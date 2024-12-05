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На сегодня в населенных пунктах Донецкой области, отнесенных к зоне активных боевых действий, находятся 362 ребенка

Об этом на брифинге сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Что касается территорий Донетчины, отнесенных к активным боевым действиям, а это населенные пункты в 19 громадах, еще остается около 55 тыс. человек, из которых 362 ребенка", – сказал Петлин.

К громадам, населенные пункты которых находятся в зонах активных боевых действий, относятся: Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Новогродовская, Очеретинская, Селидовская, Угледарская и Новоселовская.

Напомним, ранее сообщалось, что в Купянске на Харьковщине остаются около 3700 человек. Всех детей уже эвакуировали.