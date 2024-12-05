В Херсонской области в результате обстрела погиб волонтер, который ремонтировал электросети
В Херсонской области в результате обстрела погиб волонтер-электромонтер из Белозерской общины Андрей Иващук, трое его коллег были ранены
Об этом сообщила Белозерская военная администрация, передает RegioNews.
Бригада специалистов ремонтировала электросети, поврежденные российскими обстрелами. В ходе работы 3 декабря электромонтеров атаковала армия РФ.
"От российских снарядов погиб наш Андрей Иващук. Он был не просто мастером своего дела, а настоящим примером человечности", - говорится в сообщении.
Коллеги мужа - Руслан Данюк, Олег Криничный и Александр Серчишин получили ранения.
Напомним, ранее в Херсоне в результате российских обстрелов автобуса погибла местная волонтерка Римма Бараненко.
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