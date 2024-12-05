На Черниговщине российский дрон попал по жилому дому
Российские войска атаковали Черниговщину ударными дронами вечером, 5 декабря
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
По его словам, российский "шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района.
В результате атаки пострадал местный житель. Его с ранениями госпитализировали в больницу.
Для ликвидации попадания работали все соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 4 декабря дрон-камикадзе попал во двор дома в селе Черниговского района. Обломками повреждены дома.
В результате ракетного удара по Вознесенску погиб мужчинаВсе новости »
05 декабря 2024, 19:44В Херсонской области в результате обстрела погиб волонтер, который ремонтировал электросети
05 декабря 2024, 19:19На Донетчине в зоне активных боевых действий остаются еще 262 ребенка
05 декабря 2024, 14:13
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
Кличко представил бюджет Киева на следующий год: основные показатели
05 декабря 2024, 21:49Директор Нацмузея истории удивил объяснениями, почему не вернулся в Украину из командировки
05 декабря 2024, 21:06В эфире украинских телеканалов показывали российскую пропаганду: что случилось
05 декабря 2024, 20:27Мэру города-спутника Хмельницкой АЭС объявили о подозрении
05 декабря 2024, 20:05В результате ракетного удара по Вознесенску погиб мужчина
05 декабря 2024, 19:44В Херсонской области в результате обстрела погиб волонтер, который ремонтировал электросети
05 декабря 2024, 19:19При поддержке международных партнеров на базе детской больницы в Харькове построят укрытие на 500 человек
05 декабря 2024, 19:07На Харьковщине задержали железнодорожника, который обеспечивал оккупантов связью
05 декабря 2024, 18:33Вместо дронов – пиар: как Зеленский бросает армию на гибель
05 декабря 2024, 18:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все блоги »