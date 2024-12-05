фото иллюстративное: ГСЧС

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.



По его словам, российский "шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района.

В результате атаки пострадал местный житель. Его с ранениями госпитализировали в больницу.

Для ликвидации попадания работали все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 4 декабря дрон-камикадзе попал во двор дома в селе Черниговского района. Обломками повреждены дома.