Директор Нацмузею історії України не повернувся із закордонного відрядження

Про це написала народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська, передає RegioNews.

Депутатка зазначила, що звернулася до Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо цієї ситуації. За словами Бобровської, строк відрядження Андрощука завершився 20 вересня.

"Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є, – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію і, згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки в Литві", – написала вона.

Депутатка висловила сподівання, що з усією наявною інформацією управлінські рішення стосовно директора музею ухвалять негайно.

Нагадаємо, на початку листопада з'явилася інформація, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, ймовірно, поїхав у відрядження за кордон й не повернувся в Україну.