Директор Нацмузею історії України не повернувся із закордонного відрядження

"Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є, – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію і, згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки в Литві", – написала вона.
Депутатка висловила сподівання, що з усією наявною інформацією управлінські рішення стосовно директора музею ухвалять негайно.
Нагадаємо, на початку листопада з'явилася інформація, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, ймовірно, поїхав у відрядження за кордон й не повернувся в Україну.