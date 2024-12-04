В Киевской области пассажирский поезд насмерть сбил 20-летнего парня
Трагический случай произошел в Фастовском районе Киевской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Пассажирский поезд "Киев-Перемышль" сбил парня, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
Машинист, увидев на пути человека, применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм 20-летний местный житель скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 1 декабря в Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги.
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