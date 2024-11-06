Метро в Киеве частично перекрывали: пассажирка упала под поезд

Вечером 6 ноября в Киеве станции метро синей ветки "Дворец Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" были закрыты на вход для пассажиров в связи с падением пассажирки под поезд

Об этом сообщает Киевская МГА, передает RegioNews.

"На станции "Лыбидская" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей", – говорится в сообщении.

Движение поездов на линии временно было организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

Впоследствии КГГА сообщила, что движение поездов и работу станций возобновили.

"Пассажирка госпитализирована. Обстоятельства случая выясняют правоохранители" – отметили в мэрии.

Напомним, вечером 30 октября в Яготине Киевской области под колесами локомотива погиб 62-летний мужчина.