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Во Львове госпитализировали 48-летнего мужчину с подозрением на столбняк, после травмы ноги у него возникли симптомы болезни

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Мужчина обратился за помощью в одну из больниц Львовской области 1 ноября. Мужчина рассказал, что ему на ногу наступила лошадь. Уже на следующий день у пациента появились симптомы, характерные для столбняка. Речь идет о спазме мышц лица, судорогах, тяжести дыхания и общей слабости. Мужчину отправили в больницу во Львове.

В настоящее время состояние пациента существенно ухудшилось, ему начали искусственную вентиляцию легких. Медикам не удалось установить, есть ли у мужчины прививки против столбняка.

С начала года на Львовщине подтвердили еще два случая столбняка — у 12-летней девочки и 10-летнего мальчика. После лечения оба выздоровели, их уже выписали из больницы.

Прививка против столбняка входит в Украину в список обязательных, их делают всем украинцам бесплатно. Для защиты от болезни необходимо получить прививку в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев, а затем в 6 и 16 лет, а затем каждые 10 лет.

Напомним, в январе этого года 45-летний буковинец, у которого подтвердили заболевание столбняком, скончался в больнице. У него была тяжелая форма болезни и последние десять лет не получала прививки от этой инфекции.