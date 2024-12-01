Российские БпЛА снова атаковали автобус в Херсоне: пострадали гражданские

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Сегодня днем, 1 декабря, оккупационные войска РФ вторично в сутки ударили беспилотниками по общественному транспорту в Херсоне. В результате детонации взрывчатки ранены по меньшей мере две женщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что около 15.40 россияне ударили беспилотником по рейсовому автобусу в Херсоне.

"По предварительной информации, в результате взрыва ранения получила 44-летняя женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Также в результате сброса взрывчатки с дрона на этот же рейсовый автобус пострадала 35-летняя херсонка. Женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения головы. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации потерпевшая отказалась.

Напомним, в воскресенье утром, 1 декабря, российская армия сбросила взрывчатку на маршрутное такси в Днепровском районе Херсона. В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 11 местных жителей получили ранения.