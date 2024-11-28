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28 ноября 2024, 21:13

В Киеве обнаружили остатки российской ракеты

28 ноября 2024, 21:13
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фото: ГСЧС
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Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели отмечают, что обломки, хотя и не представляли прямой угрозы населению, могли стать опасными без оперативного вмешательства.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета не стоит подходить к нему или прикасаться. Сразу следует сообщить о находке по номеру "101".

Напомним, ранее врио руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обнародовал фото остатков одной из сбитых ракет, выпущенной россиянами сегодня, 28 ноября.

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