В Киеве обнаружили остатки российской ракеты
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели отмечают, что обломки, хотя и не представляли прямой угрозы населению, могли стать опасными без оперативного вмешательства.
Спасатели напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета не стоит подходить к нему или прикасаться. Сразу следует сообщить о находке по номеру "101".
Напомним, ранее врио руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обнародовал фото остатков одной из сбитых ракет, выпущенной россиянами сегодня, 28 ноября.
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