Россияне ударили ракетами по Киеву: зафиксированы падения обломков

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Утром 28 ноября русская армия атаковала столицу ракетами. Работает ПВО, зафиксировано падение обломков в одном из районов столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", – говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, с утра 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.