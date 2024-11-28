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28 ноября 2024, 08:40

На Ровенщине из-за атаки РФ без света остались более 280 тысяч абонентов, есть перебои с водой

28 ноября 2024, 08:40
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фото: pixabay.com
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В результате массированной ракетной атаки на Ровенщине сотни тысяч потребителей остались без света.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

"В области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района переводим на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Напомним, с утра 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.
РФ война обстрелы Ровенская область атака отключения света ракетный удар Александр Коваль
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