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27 ноября 2024, 10:27

Стало известно, когда в Киеве установят главную елку

27 ноября 2024, 10:27
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фото: pmg.ua
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Совет обороны столицы принял решение об установлении главной елки страны на Софийской площади со 2 декабря по 10 января

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что как и в предыдущие годы, елка будет установлена исключительно за средства меценатов без привлечения бюджетных денег.

Кроме того, на Софийской будут обустроены фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов и два домика для реализации исключительно сувенирной продукции. Для посетителей локации будут установлены туалетные модульные кабины, в том числе для лиц с инвалидностью.

Отмечается, что всем субъектам хозяйства Киева независимо от формы собственности Совет обороны рекомендовал воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время новогодних праздников.

В случае организации таких рождественских и новогодних мероприятий в помещениях – соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, мер безопасности и учесть необходимость наличия укрытия.

Напомним, 22 ноября в метро Харькова установили главную елку города.

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