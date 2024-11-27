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27 листопада 2024, 10:27

Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку

27 листопада 2024, 10:27
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фото: pmg.ua
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Рада оборони столиці ухвалила рішення про встановлення головної ялинки країни на Софійській площі з 2 грудня до 10 січня

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

У повідомленні наголошується, що як і попередні роки, ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів без залучення бюджетних грошей.

Крім того, на Софійській будуть облаштовані фотозони з qr-кодами благодійних фондів та два будиночки для реалізації виключно сувенірної продукції. Для відвідувачів локації будуть встановлені туалетні модульні кабіни, у т. ч. для осіб з інвалідністю.

Зазначається, що усім суб’єктам господарювання Києва незалежно від форми власності Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

У разі організації таких святкових різдвяних та новорічних заходів у приміщеннях – дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії, заходів безпеки та врахувати необхідність наявності укриття.

Нагадаємо, 22 листопада в метро Харкова встановили головну ялинку міста.

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