Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку
Рада оборони столиці ухвалила рішення про встановлення головної ялинки країни на Софійській площі з 2 грудня до 10 січня
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
У повідомленні наголошується, що як і попередні роки, ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів без залучення бюджетних грошей.
Крім того, на Софійській будуть облаштовані фотозони з qr-кодами благодійних фондів та два будиночки для реалізації виключно сувенірної продукції. Для відвідувачів локації будуть встановлені туалетні модульні кабіни, у т. ч. для осіб з інвалідністю.
Зазначається, що усім суб’єктам господарювання Києва незалежно від форми власності Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.
У разі організації таких святкових різдвяних та новорічних заходів у приміщеннях – дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії, заходів безпеки та врахувати необхідність наявності укриття.
Нагадаємо, 22 листопада в метро Харкова встановили головну ялинку міста.