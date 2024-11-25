фото: Telegram

Утром 25 ноября в Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха в двух районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМВА.

В Дарницком и Днепровском районах Киева фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха высокие показатели загрязненности воздуха фиксируются:

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 82 (высокий уровень).

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

В других пунктах мониторинга превышения показателей нет.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

или на карте по ссылке

или в приложении "Киев Цифровой"

До улучшения ситуации с состоянием воздуха гражданам советуют:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

отказаться от физической активности на открытом воздухе;

пить много воды.

Напомним, в Киеве ухудшение качества воздуха также фиксировалось в начале ноября.