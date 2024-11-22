фото: ГСЧС

Пожар возник 22 ноября около двух ночи в девятиэтажке на улице Светлицкого, что в Подольском районе столицы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горела комната в одной из квартир на седьмом этаже. Спасатели потушили пожар.

В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужского пола. Также в результате пожара пострадали две женщины, после осмотра медиками от госпитализации они отказались.

Еще 28 жителей спасатели вывели с верхних этажей на свежий воздух.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Ровенской области в пожаре погибли трое малышей. Трагедия произошла утром 20 ноября.