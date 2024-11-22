В Киеве горела девятиэтажка: погиб мужчина, есть пострадавшие
Пожар возник 22 ноября около двух ночи в девятиэтажке на улице Светлицкого, что в Подольском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Горела комната в одной из квартир на седьмом этаже. Спасатели потушили пожар.
В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужского пола. Также в результате пожара пострадали две женщины, после осмотра медиками от госпитализации они отказались.
Еще 28 жителей спасатели вывели с верхних этажей на свежий воздух.
Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в Ровенской области в пожаре погибли трое малышей. Трагедия произошла утром 20 ноября.
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