На Кировоградщине уничтожили боевую часть вражеской ракеты, которая не сдетонировала после падения
Часть сбитой крылатой ракеты упала на окраине одного из населенных пунктов Кировоградской области и не сдетонировала
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Взрывотехники с привлечением специальной техники под слоем грунта обнаружили боевую часть ракеты. Ее уничтожили методом контролируемого подрыва на месте с соблюдением всех норм безопасности.
Напомним, во время российской атаки по Украине 17 ноября пограничник уничтожил в Киевской области вражескую крылатую ракету. В ГПСУ обнародовали видео сбития ракеты.
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