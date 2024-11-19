фото: полиция

Часть сбитой крылатой ракеты упала на окраине одного из населенных пунктов Кировоградской области и не сдетонировала

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники с привлечением специальной техники под слоем грунта обнаружили боевую часть ракеты. Ее уничтожили методом контролируемого подрыва на месте с соблюдением всех норм безопасности.

Напомним, во время российской атаки по Украине 17 ноября пограничник уничтожил в Киевской области вражескую крылатую ракету. В ГПСУ обнародовали видео сбития ракеты.