В Николаевской области нашли в поле российскую крылатую ракету
Жители Вознесенского района области обнаружили на одном из полей вражеский боеприпас
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews
Саперы с помощью тяжелой пиротехнической машины с манипулятором подняли безопасные обломки крылатой ракеты с поля и транспортировали на место специального хранения.
Напомним, ранее в Полтавской области обезвредили боевые части вражеских дронов "Герань-2" и "Гербера".
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