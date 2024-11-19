У Києві чоловік впав з даху торгового центру, він загинув на місці

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Сьогодні, 19 листопада, на у столичному мікрорайоні Позняки з даху торгового центру "Піраміда" впав чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Вечірній Київ".

За даними видання, до поліції звернулися перехожі та повідомили, що поряд з торговим центром знайшли тіло чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Як з'ясували попередньо правоохоронці, загиблий - чоловік приблизно 30 років. Він загинув через падіння з даху торгового центру.

Обставини трагедії наразі встановлюються.

У місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація, що чоловік був працівником, який проводив ремонт на даху будівлі.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі чоловік вбив 4 людей, а потім застрелився та випав із вікна багатоповерхівки.