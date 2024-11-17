На Львовщине из-за ракетной атаки погиб человек

фото: ГСЧС

В результате ракетной атаки, которую россияне совершили утром, 17 ноября, во Львовской области погиб человек, еще двое жителей региона получили ранения

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

В частности, как говорится в сообщении, в Червоноградском районе погибла 66-летняя женщина. В ходе российской атаки она находилась в автомобиле.

Также Козицкий сообщил, что двое мужчин были ранены. Одному была оказана медицинская помощь на месте, а другой госпитализирован.

Известно, что в результате обстрела повреждение критической инфраструктуры. В частности, повреждена магистральная труба теплоснабжения. Без теплоснабжения осталось 6 тысяч человек. Специалисты работают над ликвидацией последствий атаки.

Кроме того, загорелось 12 гаражей.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября российские войска запустили по Украине около 120 ракет разного типа и 90 беспилотников.