Зеленский отреагировал на массированную атаку россиян: враг запустил более 200 воздушных целей

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября российские войска запустили по Украине около 120 ракет разного типа и 90 беспилотников.

Соответствующее сообщение появилось на страницах президента в соцсетях, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что под массированным комбинированным ударом находились все регионы Украины.

"За эту ночь и утро российские террористы применили дроны разных типов, в частности "шахеды". Крылаты, баллистические и аэробалистические ракеты: "цирконы", "искандеры", "кинджалы". Всего около 120 ракет и 90 дронов", - говорится в сообщении .

При этом, по словам президента, силы ПВО обезвредили более 140 воздушных целей врага.

По словам Зеленского, россияне целили по объектам энергетической инфраструктуры. Он отметил, что есть повреждения от попаданий и падения обломков.

Напомним, россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Пока известно об одном пострадавшем человеке.

Также в результате обстрела погибли два человека в Николаеве. Известно также, что россияне нанесли удары по городу Днепр, в результате чего получил ранения местный житель.