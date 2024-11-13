Після вибухів у Києві над містом здіймається стовп диму

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Російські війська вранці, 13 листопада, здійснили атаку балістичними ракетами по Києву. У місті після серії вибухів видніється стовп диму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичні Telegram-канали.

Відомо, що по Києву було здійснено удар чотирма балістичними ракетами.

Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена по всій Україні. Це пов'язано з пусками крилатих ракет з російської стратегічної авіації. Також наразі у Київській області фіксується рух ударних дронів ворога типу "Шахед".

Нагадаємо, вибухи у Києві прогриміли приблизно о 7:20.