Силы обороны поразили склад ГСМ в Белгородской области России

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В ночь на 12 ноября Силы обороны Украины ударили по складу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", который расположен возле города Старый Оскол в Белгородской области России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что поражение нанесли подразделения Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации на территории объекта возник пожар. Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских окупантов и существенно снижает их наступательный потенциал", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 10 ноября Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения в Брянской области России.