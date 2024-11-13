У Києві прогриміли вибухи — ворог завдав ударів балістикою

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Вранці, 13 листопада, російські війська завдають ракетних ударів по Києву. У місті прогриміла серія вибухів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові попередили про пуски декількох балістичних ракет по Києву.

Також відомо, що у напрямку Києва летить крилата ракета.

Зазначимо, станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена по всій Україні у зв'язку з пусками крилатих ракет з російської стратегічної авіації.

Після вибухів над містом помітили стовп чорного диму.