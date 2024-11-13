В Киеве пьяный водитель повредил шесть припаркованных авто

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В Днепровском районе Киева водитель устроил ДТП, в результате которого были повреждены шесть авто. Мужчина пытался скрыться, однако его остановили местные жители и передали правоохранителям

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Очевидцы произошедшего вечером 11 ноября инцидента рассказали правоохранителям, что водитель Volkswagen наехал на припаркованные авто и хотел скрыться с места происшествия. Прибывшие на место ДТП правоохранители выяснили, что водитель имел признаки алкогольного опьянения, поэтому не справился с управлением. Неравнодушные граждане не дали ему сбежать.



Нарушитель отклонил предложение полицейских пройти осмотр на состояние опьянения. Так что инспекторы отстранили мужчину от управления и составили на него соответствующие административные материалы.

В дальнейшем решение о наказании горе-водителя будет принимать суд.

Напомним, ранее в Киеве по горячим следам задержали двух квартирных воров.